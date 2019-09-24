РИАМО - 24 сен. Свыше 400 тысяч подмосковных детей отдохнули в различных летних лагерях в рамках оздоровительной кампании в текущем году, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В этом году мы оздоровили чуть больше детей по сравнению с прошлым годом, но ненамного, так как ресурсы, которые выделяются на эти цели, у нас прежние. Общее количество оздоровленных детей в Московской области составляет 403 366», – сказала Фаевская.

Она отметила, что из 83 тысяч подмосковных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в этом году в лагерях отдохнули почти 55 тысяч ребят, что составляет 65,3%.

Ранее Фаевская сообщала, что летняя детская оздоровительная кампания прошла в Подмосковье без серьезных происшествий. Всего на организацию отдыха было выделено более 2 миллиардов рублей.