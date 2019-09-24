РИАМО - 24 сен. Более 73 тысяч детей посетили летом лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе школ, всего было более тысячи таких лагерей, сообщила на пресс-конференции в РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас работало более тысячи лагерей с дневным пребыванием. Это, конечно, менее удобная форма отдыха и оздоровления детей. Она организована на базе школ, но, тем не менее, <…> было охвачено более 73 тысяч детей», - сказала Фаевская.

Ранее она сообщила, что в загородных лагерях летом отдохнули 182 тысячи подмосковных детей.