РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. Благоустройству территории с природным источником воды вблизи деревни Валищево в подмосковном Подольске планируют провести до конца текущего года, там появится зона с элементами ландшафтного дизайна, озеленения и малыми архитектурными формами, сообщается на сайте администрации городского округа.

Деревня Валищево известна с XVIII века. В 2005 году недалеко от деревни был построен комплекс «Славянский кремль», где проходят ежегодные этнографические, исторические, культурологические и музыкальные фестивали. Одной из достопримечательностей этого места является природный источник – артезианская скважина, расположенная на берегу реки Рожайка. Его планируют благоустроить.

«Комитет по строительству и архитектуре администрации Подольска провел конкурентные процедуры по благоустройству территории вблизи деревни Валищево. Согласно контракту, работы планируют выполнить до конца 2019 года», – говорится в сообщении.

Природный источник посещает большое количество жителей региона. Но пока это место не благоустроено, отсутствует организованная автостоянка, берега реки загружены порослью и сухостоем. На площади 0,8 гектара предполагается обустроить зону с элементами ландшафтного дизайна, озеленения и малыми архитектурными формами для большего удобства набора родниковой воды. Вся благоустроенная зона будет оснащена приборами уличного освещения, скамейками, урнами.

Проектом предусмотрена организация съезда с автодороги к источнику с пешеходной дорожкой вдоль проезда, мусоросборной площадкой и разворотной площадкой в виде кругового движения, создание прогулочной зоны вдоль реки Рожайка.

Пешеходную зону площадью более 700 квадратных метров покроют палубной доской. Она будет возвышаться над землей и опираться на железобетонную подпорную стенку и свайно-винтовой фундамент.

Проект также предусматривает санацию территории благоустройства и ликвидацию последствий загрязнений компонентов природной среды в результате хозяйственной деятельности человека. Уберут поросль растений, валежник, вырубят мелкий сорняковый кустарник, расчистят подходы к воде, сделают дорожки вдоль берега шириной два метра и посеют газонную траву.