РИАМО - 24 сен. 28 октября в детском лагере «Осташево» в Волоколамском городском округе состоится первая в Подмосковье смена для глухонемых детей, в которой примут участие 140 детей, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Впервые в Подмосковье у нас пройдет смена для глухонемых детей. 28 октября в нашем детском лагере «Осташево» состоится первая смена для таких детей и в ней примут участие 140 детей и 20 сопровождающих», - сказала Фаевская.

Она также добавила, что сейчас ведется работа над наполнением данной смены.

Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления подмосковных детей в 2019 году составило свыше 2 миллиардов рублей. Всего в этом году в загородных лагерях Московской области отдохнули 182 тысячи детей.