РИАМО - 24 сен. Серьезных происшествий не зафиксировали в оздоровительных лагерях, в которых отдыхали дети из Московской области в 2019 году, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Самый главный итог этой летней кампании – это, конечно же, здоровье и настроение наших детей. И здесь у нас не было нареканий. Показатели, которые были доведены нам федеральным министерством, тоже выполнены. Никаких серьезных, чрезвычайных происшествий ни на территории Московской области, ни на территории других субъектов, где отдыхали наши дети, у нас не было», - сказала Фаевская.

Ранее она сообщила, что более 2 миллиардов рублей было направлено на организацию отдыха и оздоровления подмосковных детей в 2019 году.

В оздоровительных лагерях на побережьях Черного и Азовского морей летом отдохнули почти 58 тысяч подмосковных детей.