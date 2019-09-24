РИАМО – 24 сен. Завершен первый этап реконструкции пешеходного моста через Клязьму в Щелкове, мост связывает улицу Советская с Талсинской, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного строительства. Данное направление по устранению объектов, создающих угрозу жизни для населения и негативно влияющих на архитектурный облик городов Подмосковья, является на сегодняшний день одним из ключевых для градостроительного блока.

«Совсем недавно в подмосковном Щелкове завершились работы по первому этапу реконструкции пешеходного моста через реку Клязьму. Мост располагается в центральной части города и связывает улицу Советская с Талсинской, одной из главных оживленных улиц города», – говорится в сообщении.

Когда-то «Старый мост», как его принято называть, был единственным в городе автомобильным мостом через Клязьму, но после строительства нового путепровода и организации по нему автомобильного движения на Пролетарском проспекте «Старый мост» стал пешеходным.

«Спустя некоторое время его закрыли на реконструкцию, которая несколько лет доставляла жителям неудобство. На сегодняшний день часть работ по реконструкции завершена. «Старый мост» вновь связывает два берега Клязьмы, и пешеходы могут пользоваться им, как и раньше», – подчеркнул председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Городской округ Щелково – один из лидеров в работе по ликвидации объектов незавершенного строительства. За 9 месяцев текущего года в муниципалитете снесено, достроено и приведено в соответствие 22 объекта.

Гордиенко добавил, что всего с начала 2019 года на территории муниципальных образований Московской области было ликвидировано порядка 300 объектов незавершенного строительства. До конца этого года планируется ликвидировать еще около 60 объектов.