РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 сен. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обсудил с жителями микрорайона Павлино подмосковной Балашихи вопрос недостроенного административного здания во дворе жилых домов, оно ничем не огорожено, стало разваливаться и угрожать жизни людей, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник вместе с жителями микрорайона Ефимов осмотрел заброшенный объект и провел рабочее совещание. Жители рассказали, что вместо детской площадки между домами №66 и 67 вот уже несколько лет стоит недостроенное здание, строительный вагончик несколько раз горел, а сам объект уже начал разваливаться по кускам и угрожает жизни пешеходов.

«Согласен с жителями, недострой не только не украшает двор, но из-за того, что не законсервирован по всем правилам, становится местом опасных игр для ребятишек. Прежде всего, необходимо огородить и закрыть доступ на данную стройплощадку», – сказал Ефимов.

Он добавил, что параллельно вместе с администрацией Балашихи он уточнит, кто владеет зданием.

«Его готовность составляет порядка 70%, и его необходимо достраивать», – отметил депутат.

Начальник управления строительного комплекса администрации горокруга Татьяна Андреева пояснила, что инвестор планировал возвести на этом месте административное здание с подземным гаражом, но так и не завершил работы.