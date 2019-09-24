РИАМО - 24 сен. В квартире в селе Новое в Раменском округе Подмосковья произошел пожар, в результате возгорания есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«На место убыла оперативная группа Раменского пожарно-спасательного гарнизона. В 12:18 - локализация. В 12:22 - ликвидация открытого горения. В 12:48 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

На месте работали восемь единиц техники и 26 человек. Из них от МЧС – девять человек и три единицы техники.