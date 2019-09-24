РИАМО – 24 сен. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев, подмосковное управление Минюста РФ и адвокатская палата Московской области заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, в рамках которого предусмотрено создание Центра медиации, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В рамках подписанного документа планируется проведение совместных мероприятий по вопросам развития медиации в Московской области, безвозмездное консультирование физических и юридических лиц по вопросу применения досудебного урегулирования споров, а также непосредственно проведение процедуры медиации между сторонами судебного разбирательства.

«Это будет способствовать правовому просвещению и популяризации медиативных процедур в сфере предпринимательской деятельности и среди населения Московской области. Медиация позволит серьезно экономить предпринимателям и время, и финансовые средства, так как способствует разрешению спорных вопросов на досудебной стадии, стадии судебного разбирательства и исполнительного производства», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его мнению, это еще один шаг к улучшению предпринимательского климата на территории Московской области.

«Совместная работа бизнес-омбудсмена, управления министерства юстиции России и адвокатской палаты области будет создавать благоприятные условия для реализации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора, содействовать развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота», – дополнил Хромов.

Зампред пояснил, что подобной практики взаимодействия пока нет ни в одном субъекте РФ. Московская область вновь демонстрирует положительный пример делового сотрудничества между различными ведомствами.

«Главные недостатки судебного рассмотрения: это ресурсоемкий процесс для предпринимателя и, в случае допущения бизнесменом процессуальных ошибок, вероятность многократного усложнения продолжения защиты своих интересов. Главная цель медиации – это совместный поиск вариантов решения, который устраивает все стороны конфликта. В медиации нет понятий «победитель» и «проигравший», есть «договорившиеся стороны». Уверен, с медиативным центром нам удастся решать вопросы, не доводя их до суда», – рассказал Головнев.

Обратиться за помощью в «Центр альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) Московской области» можно по предварительной записи по адресу: Москва, улица Госпитальный Вал, 8/1, строение 2.