РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. Спортсменка Дарья Мелещенко из подмосковных Люберец завоевала второе место на Всероссийском турнире по художественной гимнастике «Осенний Триумф», сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Турнир на призы ОАО «Вертолеты России» прошел с 19 по 23 сентября во Дворце спорта «Триумф» Люберец. Церемония награждения победителей прошла в заключительный день турнира.

«В городском округе Люберцы завершился традиционный турнир по художественной гимнастике «Осенний Триумф». Это традиционные для округа соревнования, на которые приезжают спортсменки из разных регионов России. Люберчанка Дарья Мелещенко завоевала второе место по программе мастеров спорта», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что турнир по художественной гимнастике «Осенний Триумф» провели в Люберцах в девятый раз. В 2019 году в турнире участвовало около 150 гимнасток в возрасте от 12 до 17 лет.

Ружицкий отметил, что Мелещенко тренируется в СДЮШОР у наставника Натальи Соколовой.