РИАМО – 24 сен. У недавно освободившегося из заключения футболиста Александра Кокорина нашли 47 штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 29,5 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ.

«Большинство из них были назначены за превышение скорости на дорогах. По некоторым данным, большую часть этих штрафов футболист уже оплатил», - говорится в сообщении.

Во время заключения Кокорина его автомобиль водила супруга.

В октябре прошлого года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк, в результате которых были травмированы водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга России Денис Пак. В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела. Суд признал их виновными и назначил наказание со сроками в колонии, однако в сентябре 2019 года было принято решение об условно-досрочном освобождении. В результате Кокорин и

Мамаев отсидели треть от назначенного срока.

Сразу же после освобождения Кокорин подписал контракт с футбольным клубом «Зенит» до конца сезона 2019/2020. Однако ему было отказано в регистрации для участия в чемпионате России вне трансферного окна.