РИАМО – 24 сен. Новый учебный корпус будет пристроен к зданию школы №7 на улице Фирсова в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Проектом предусмотрено возведение двухэтажного учебного корпуса на 200 мест. Площадь пристройки составит 3498 квадратных метров. Здесь разместятся учебные помещения для начальной школы, кабинеты рекреации, игровые и спальные комнаты, административные кабинеты, спортивный зал, пищеблок», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Пристройка примыкает к существующему зданию школы на уровне второго этажа через переход.

Плановое завершение строительства пристройки намечено на 3 квартал 2020 года, дополнил Гарибян.

Строительство пристройки к школе №7 ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств. Данный объект входит в список строительства 50 школ президентского национального проекта «Современная школа».

Заказчиком работ пристройки выступает управление архитектуры и строительства администрации городского округа Серпухов. Строительные работы на объекте выполняет ООО «2Б проект».

В рамках благоустройства будут установлены малые архитектурные формы, проведено озеленение. На территории общеобразовательного учреждения выделены зоны отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.