РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. Примерно две тысячи организаций из подмосковного Подольска заключили договоры на вывоз отходов регоператором, это составляет около 40% от общего числа юридических лиц округа, остальные продолжают платить частным компаниям, что является незаконным и не освобождает от штрафов, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель регоператора «МСК-НТ».

ООО «МСК-НТ» как региональный оператор в Чеховском кластере отвечает за обращение с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в городских округах Подольск, Чехов, Серпухов, Протвино, Пущино и имеет право вывозить, сортировать и утилизировать ТБО.

«На сегодняшний день только 38% юридических лиц городского округа Подольск заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором. Всего заключили 1983 договора, из них с СНТ – 210; с юридическими лицами – 1373; с бюджетными организациями – 291; с управляющими компаниями – 109. Осталось заключить 3328 договоров», – сказал представитель.

Специалисты регоператора ежедневно совершают рейды, проводят одновременно опрос и информирование предпринимателей. В ходе рейдов выяснилось, что среди юридических лиц есть те, кто до сих пор ничего не слышал о реформе, они вывозят свой мусор на площадки многоквартирных домов.

«Часто люди совершенно не информированы о том, что они нарушают закон, не заключая договор с региональным оператором. И, как следствие, могут быть подвергнуты административному взысканию», – отметил менеджер договорного отдела ООО «МСК-НТ» Александр Кондрашов.

По итогам рейдов для предоставления в Госадмтехнадзор составляются списки юридических лиц, отказывающихся от заключения договоров. На основании собранной информации надзорное ведомство проводит проверки и привлекает нарушителей к административной ответственности. Штрафы за отсутствие договоров на вывоз мусора значительные.

Часть предпринимателей платят вместо регионального оператора частным фирмам или управляющим компаниям многоквартирных домов. Наличие договора с другими фирмами и организациями не спасает юридическое лицо от административной ответственности за отсутствие договора с ООО «МСК-НТ».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо по закону заключить договор в офисах регоператора самостоятельно. ООО «МСК-НТ» приглашает всех юридических лиц для заключения договора посетить офис компании по адресу: Подольск, улица Ленина, дом №97.