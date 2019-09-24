РИАМО – 24 сен. Политический аналитик Руслан Осташко поддержал идею внедрения в РФ технологии eSIM и инициативу по использованию биометрических данных для идентификации сотовых абонентов, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом Осташко подчеркнул, что лучше пусть такую систему создает государство, чем частные компании, которые не будут так радеть за безопасность персональных данных россиян.

«Я знаю, что у этой системы много критиков, которые считают, что их «оцифруют» — фотографии, голоса, биометрические данные будут записаны и в принципе на людях поставят клеймо. Но либо наше государство возглавляет все современное и новаторское, управляет и регулирует это, либо частные компании, что самое страшное, будут искать самостоятельные пути решения этой проблемы, но тогда никто не сможет нас защитить. Я лично очень рад, что наша страна является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, но, мне кажется, мы должны сделать еще один большой шаг вперед», — сказал эксперт.

Он также указал на необходимость совершенствования федерального закона в связи с внедрением новых технологий, чтобы была возможность их регулировать. Кроме того, он напомнил, что у компании с госучастием «Ростелеком» уже есть опыт в создании систем идентификации по биометрии, а в России есть и другие успешные примеры реализации государственных информационных проектов, в том числе и портал госуслуг.

Осташко также заметил, что необходимо в целом совершенствовать законодательство в части идентификации абонентов. Власти должны знать, кому именно принадлежит тот или иной номер.

«Это нужно в связи с борьбой с терроризмом, с участившимися случаями звонков о минировании и так далее. Давайте согласимся, что государство действительно должно знать, кому принадлежит тот или иной сотовый телефон. Точно так же, как я, например, считаю, что государство должно обеспечить нам с вами защиту от ботов и злоумышленников в соцсетях», - заметил Осташко.