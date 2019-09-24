РИАМО - 24 сен. Завод ООО «Воскресенск-Химволокно», специализирующийся на производстве полиэфирных волокон из вторичного пластика, торжественно открыли недалеко от деревни Ратмирово городского округа Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Группа компаний «Востокхимволокно» начало реализацию проекта в 2016 году на территории площадью 3,5 гектара, где реконструировали старые, а также построили новые производственные цеха. Объем инвестиций в проект составил 1,2 миллиарда рублей. Мощность производства составит 24 тысячи тонн в год.

«С запуском собственного производства на заводе в Воскресенске предприятие обеспечит половину российских потребителей волокном российского производства. Открывшееся предприятие даст рабочие места 130 соискателям, а в будущем штат расширят до 180 сотрудников», – отмечается в материале

После выхода предприятия на проектную мощность налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 130 миллионов рублей в год. В ближайшее время будет проведена сертификация системы качества предприятия в соответствии со стандартами ИСО.

Основные области применения ПЭТФ-волокна: производство нетканых материалов, производство нитей и тканей для легкой промышленности, производство одеял, подушек, игрушек.

Кроме того, компания имеет многолетние долгосрочные отношения с основными российскими потребителями, поэтому проблем со сбытом продукции не будет.

Проект соответствует отраслевому плану мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ. Завод окажет существенное влияние на решение экологических задач и развитие смежных отраслей, даст толчок развитию компаний, занимающихся сбором и переработкой пластиковый бутылок в различных регионах России.