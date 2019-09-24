РИАМО – 24 сен. Незаконную постройку снесли в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости города Москвы.

«Одноэтажное строение автомойки и шиномонтажа, площадью порядка 180 квадратных метров было размещено в парковой зоне без соответствующих разрешений. Земельный участок под строительство не предоставлялся. Законных оснований для размещения данного строения не было. Факт нарушения зафиксирован Госинспекцией по недвижимости, приняты меры по выводу незаконного объекта», – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Работы по разбору конструкций самостроя завершены в полном объеме, земельный участок освобожден, нарушение устранено.

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» расположен на юго-востоке Москвы, его площадь составляет более тысячи гектаров и имеет статус – особо охраняемой природной территории (ООПТ). Контролю за соблюдением земельного законодательства на ООПТ Госинспекция по недвижимости уделяет особое внимание, подчеркнул Овчинский.