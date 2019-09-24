РИАМО - 24 сен. Социальная ярмарка «Ценопад» прошла с 17 по 22 сентября в Жуковском, за шесть ярмарочных дней жители приобрели около 4 тонн продуктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Производители Подмосковья и соседних регионов представили наиболее востребованные продукты питания и товаров повседневного спроса: текстиль, посуду и все необходимые товары для домашнего консервирования по лучшим ценам.

«Лидерами в корзине покупателя уже которую неделю остаются овощи и фрукты: картофель, перец, помидоры, капуста, лук репчатый, морковь, яблоки, виноград – примерно половина всех покупок», – говорится в сообщении.

Также большим спросом пользуются: рыба (копченая, живая, мороженая) – реализовано порядка 900 килограммов, сухофрукты – около 500 килограммов, колбасные изделия – около 350 килограммов, а также молочная продукция.

«За годы работы социальная ярмарка «Ценопад» завоевала признание жителей Подмосковья, сегодня это визитная карточка ярмарочных мероприятий области и пример социально-ориентированной торговли. «Ценопад» ждут как производители продукции, для которых это отличная площадка реализации отечественных товаров, так и покупатели, которые стремятся приобрести свежий, качественный товар с минимальной наценкой», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.