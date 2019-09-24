РИАМО - 24 сен. В подмосковном Дмитрове ведется строительство детского клинико-диагностического центра, в котором специалисты будут оказывать высококвалифицированную помощь, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный и заместитель председателя правительства Подмосковья Игорь Тресков проверили ход строительства объекта.

«Благодаря новому центру дети смогут получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы округа, в нем будут проводить ряд лабораторных и аппаратных исследований», – говорится в сообщении.

Кроме того, Поночевный и Тресков посетили строящийся корпус Дмитровской школы № 3. Данная пристройка к школе поможет решить проблему второй смены в школах на севере города.

В целом, новые здания после завершения строительства должны решить ряд неудобств жителей города.