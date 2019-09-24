РИАМО - 24 сен. В оздоровительных лагерях на побережьях Черного и Азовского морей летом отдохнули почти 58 тысяч подмосковных детей, в других организациях отдыха и оздоровления в других регионах отдохнули 44,5 тысячи детей из Московской области, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«В этом году дети Московской области отдохнули в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей – 182 тысячи детей; в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на побережье Черного и Азовского морей на территории Российской Федерации, – почти 58 тысяч детей», - сказала Фаевская.

По ее словам, в иных организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных в других субъектах Российской Федерации, отдохнули 44,5 тысячи подмосковных детей; в организациях отдыха и оздоровления, расположенных за пределами РФ, – почти 13 тысяч детей; в детских лагерях палаточного типа и многодневных походах – свыше 7,5 тысяч детей; в лагерях труда и отдыха – почти 20 тысяч детей; в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 80 тысяч детей.