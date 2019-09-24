РИАМО - 24 сен. В городском округе Химки объявили аукцион на выполнение работ по строительству детского сада, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест» на улице 1-я Лесная в микрорайоне Подрезково Химок. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию объекта запланированы в 2020 году», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

В новом современном саду появятся просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории разместятся детские площадки, будут установлены теневые навесы и игровые комплексы, выполнено озеленение.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.