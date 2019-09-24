РИАМО - 24 сен. В Подмосковье 88 тысяч пятиклассников написали предметные региональные работы по русскому языку и математике, всего диагностические работы осенью 2019 года напишут более 270 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

«Результаты работ по русскому языку уже размещены в личных электронных кабинетах школьных координаторов, а результаты по математике будут известны не позднее 30 сентября», – рассказала Забралова.

Он также отметила, что эти работы помогут оценить усвоение школьного материала учениками, а также позволят преподавателям скорректировать учебный процесс.

«Такая дополнительная оценка поможет не только учителям определить верную траекторию обучения, но и самим школьникам, а также их родителям – наглядно будет видно, какие знания необходимо подтянуть. Влиять на оценки и получение аттестата диагностические работы никак не будут», – сказала Забралова.