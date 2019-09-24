РИАМО - 24 сен. Финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления подмосковных детей в этом году составило свыше 2 миллиардов рублей, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В этом году объем средств бюджета Московской области на организацию отдыха детей и их оздоровления составил более 2 миллиардов рублей. Из бюджета Московской области было выделено 1,5 миллиарда рублей, из бюджетов муниципальных образований – 600 миллионов рублей», - сказала Фаевская.

Она отметила, что в Подмосковье проживает более 652 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет, из них около 83 тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации.