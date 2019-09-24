РИАМО – 24 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как Россия борется с экологическими угрозами, а также отметил, что страна присоединилась к соответствующим международным договорам, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Вы знаете, что наша страна подписала и присоединилась к соответствующим международным документам, речь идет и о Парижской конвенции, поэтому уделяется много внимания и вопросам экономики, и вопросам экологии, и вопросам изменения климата. Вы знаете, что экология является составной частью наших национальных проектов, отдельным направлением. Поэтому Россия много внимания уделяет этой теме», — сказал Песков.

Он также прокомментировал выступление в ООН 16-летней эко-активистки из Швеции Греты Тунберг, заявившей о том, что лидеры мировых держав «украли ее детство и мечты», а также занимаются пустословием.

По словам Пескова, девочке нужно объяснить, что стороны государств и различных организаций прилагается масса усилий для сохранения экологии.