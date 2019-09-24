РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 сен. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников отремонтировали участок трубопровода, диаметр труб увеличили до 300 миллиметров, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Глава Котельников Андрей Булгаков осмотрел место проведения работ в микрорайоне Силикат. Здесь был проведен капитальный ремонт участка трубопровода перегретой воды. Заказчиком выступало МУЖКП «Котельники», подрядчиком – ООО «Стройснаб».

«Работы по перекладке уже завершены, в ближайшее время будет проведено благоустройство территории. Теперь вместо старой теплотрассы 1976 года здесь появилась новая, в современной тепловой изоляции, что позволит обеспечить надежность теплоснабжения и снизить тепловые потери для жителей микрорайонов Южный и Силикат. Помимо этого, диаметр труб увеличили с 250 до 300 миллиметров», – говорится в сообщении.

Также в ходе встречи Булгаков пообщался с жителями близлежащих домов. Жительница пожаловалась на подмес горячей воды в холодную. Глава горокруга поручил сотрудникам управляющей компании «Котельники» разобраться с ситуацией.