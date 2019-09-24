РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 сен. В подмосковной Балашихе ищут 31-летнего Арсена Абдуллаева, местонахождение которого неизвестно с 7 апреля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 31-летний Арсен Абдул-Монапович Абдуллаев, городской округ Балашиха, Московская область. С 7 апреля он перестал выходить на связь, и его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост Абдуллаева 155 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие. Может носить бороду. Был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки. С собой был спортивный велосипед.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».