РИАМО – 24 сен. Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на кубке мира по дайвингу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«С 18 по 22 сентября 2019 года в городе Пхукет (Таиланд) прошел кубок мира по подводному спорту в дисциплине «дайвинг». Спортсмены из Московской области в составе сборной команды России завоевали 14 медалей различного достоинства на пяти различных дистанциях и в двух эстафетных гонках», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что дайверы Подмосковья в составе сборной России показали внушительный результат.

«Завоевав 14 наград различного достоинства, они превзошли результат прошлогоднего кубка мира, где им покорились 9 медалей. Такая тенденция говорит об их профессиональном росте и совершенствовании своих спортивных качеств из года в год. В то же время, их результат заслуженно наделяет их званием одних из сильнейших в мире», – резюмировал он.