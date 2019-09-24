РИАМО - 24 сен. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) сможет увеличить вдвое выпуск авиакеросина после запуска в 2021 году комбинированной установки переработки нефти «Евро+», сообщает ТАСС.

Как отметил гендиректор «Газпромнефть-МНПЗ» Виталий Зубер в интервью журналу «Газпром», установка «Евро+» позволит повысить отбор светлых нефтепродуктов до 60%.

«В первую очередь мы будем готовы в два раза увеличить выпуск авиакеросина. Мы значительно увеличим свой октановый пул. За счет этого сможем значительно нарастить производство АИ-95, а если на то будет запрос рынка, то и бензина с октановым числом 100», - сказал Зубер.

По его словам, сейчас Московский НПЗ удовлетворяет 35-40% спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин в Москве и Подмосковье.

Программа масштабного развития Московского НПЗ реализуется «Газпром нефтью» с 2011 года. В рамках программы на НПЗ строят новые современные установки, внедряют автоматизированные системы управления и контроля, избавляются от технологических объектов прошлого поколения.