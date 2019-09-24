РИАМО - 24 сен. Столичные следователи начали проверку информации об инциденте с лифтом в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По данным СМИ, 23 сентября 2019 года мужчина зашел в кабину лифта в жилом доме по улице Островитянова. Во время движения кабина резко проехала несколько этажей вниз и остановилась. Резкий спуск сопровождался звуками, схожими с падением частиц бетона на крышу кабины.

«По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова.

Следователи проверят изложенные в публикации факты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.