РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. Управление по охране окружающей среды Люберец совместно с администрацией парков культуры и отдыха осуществили зарыбление водоема в парке «Наташинские пруды», сообщается на официальной странице парка в соцсети «ВКонтакте»

Акция проведена при поддержке ООО «Рыбка Малек».

«Всего было выпущено 15 килограммов карасей и 10 особей белого амура. Из общего числа запущенных карасей – 50% весенний выводок 2019 года и 50% годовалой сеголетки. Из них самок 10-15%, остальные самцы. Соответственно размножаться они начнут только к весне 2021 года. Караси очень неприхотливы, зимуют, зарываясь в песок, питаются живностью и насекомыми», – говорится в сообщении.

Управление по охране окружающей среды администрации Люберец просит не рыбачить на водоеме до осени 2021 года, чтобы популяция не сократилась.