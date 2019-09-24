РИАМО – 24 сен. Сотрудника полиции Алексея Смирнова, открывшего стрельбу по своим коллегам в столичной подземке, направят на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает «Интерфакс».

«Психолого-психиатрическая экспертиза Смирнова покажет, отдавал ли он отчет в своих действиях в момент совершения преступления», – говорится в сообщении.

На данный момент прапорщик уволен из МВД. По его делу назначен целый ряд криминалистических исследований.

Вечером 18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» сотрудники собственной безопасности полиции проводили операцию по задержанию Алексея Смирнова, подозреваемого в получении взяток. В какой-то момент он достал пистолет и открыл стрельбу по своим коллегам. В результате один из полицейских погиб, а второй получил ранения. Он доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В МВД проводится служебная проверка, в рамках которой дадут оценку действиям лиц, которые планировали и проводили операцию, закончившуюся перестрелкой.