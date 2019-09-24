РИАМО - 24 сен. Депутаты Мособлдумы от фракции «Единая Россия» за неделю провели порядка 70 мероприятий, в ходе которых они проконтролировали качество ремонта домов, в целом ситуация по ремонту положительная, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«До 1 октября все работы по благоустройству дворов, ремонту дорог должны быть выполнены в полном объеме. В связи с этим мы взяли эти темы в проработку на сентябрь. За минувшую неделю депутаты провели порядка 70 мероприятий по контролю качества ремонта домов и благоустройству дворовых территорий», – заявил руководитель фракции Игорь Брынцалов.

Он отметил, что ситуация в целом положительная – в ходе встреч депутатов с жителями проблемы возникают крайне редко, так как акт приема работ подписывают старшие по МКД.

Брынцалов напомнил, что в план 2019 года включено благоустройство 1360 дворов, по состоянию на сегодняшний день завершены работы на 1059 объектах. Что касается подъездов, то в плане на этот год – 14,5 тысяч, сейчас процент от плана свыше 60. В нынешнем году затраты на текущий ремонт подъездов составят 4,6 миллиарда рублей – это средства областного и муниципальных бюджетов, а также управляющих организаций.