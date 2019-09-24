РИАМО – 24 сен. В рамках 41-й выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров», которая пройдет с 26 по 29 сентября в Гостином дворе, организуют обучающие семинары, на которых расскажут о покупке или аренде недвижимости напрямую у города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Семинары будут полезны тем, кто планирует приобрести недвижимость в готовой новостройке с ремонтом по доступной цене, а также частным инвесторам, которые ищут коммерческую недвижимость в новостройках», – отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Посетители узнают о городских предложениях по выставленным на продажу квартирам, о порядке проведения электронных торгов и гарантиях юридической чистоты сделок с городом, а также о сервисах, которые помогут участвовать в аукционах.

Семинар «Электронные аукционы. Как купить квартиру у города» пройдет в Красном зале 28 сентября в 15:30. А 29 сентября в 12:30 в Зеленом зале состоится семинар «Как купить и арендовать недвижимость у города? Порядок участия в городских электронных аукционах».

На протяжении всех трех дней на выставке-ярмарке будет работать стенд департамента по конкурентной политике (E2), где можно узнать о возможностях инвестиционного портала Москвы, а также получить консультации специалистов.

Также в рамках мероприятия Ассоциация инвесторов Москвы при участии департамента по конкурентной политике проведет два круглых стола. Первый из них – «Коммерческая недвижимость в жилых комплексах (обзор, рекомендации)» – пройдет 26 сентября в 15:30. Второй – «Школа инвестора. Когда и какую новостройку покупать?» – 27 сентября в 14:00.

Получить бесплатный билет на выставку-ярмарку можно по ссылке. Его обязательно нужно распечатать – по билету на экране гаджета попасть на выставку-ярмарку не получится.