РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Порядка 20 видов вторсырья смогут сдать на переработку жители подмосковного Красногорска на традиционной экологической акции «Единый день раздельного сбора», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«28 сентября в городском округе Красногорск состоится очередная акция «Единый день раздельного сбора». Жители округа смогут сдать на переработку 20 видов вторсырья, в том числе макулатуру, твердый пластик, алюминиевые и консервные банки, баллончики, фольгу, пакеты от сока и молока, банки, бутылки, флаконы, одежду-ветошь для ткачества и многое другое», – говорится в сообщении.

Кроме того, можно будет принести пластиковые крышки с маркировкой 2 и 02 («Добрые крышечки»), а также одежду и электронику в хорошем состоянии на благотворительные цели.

Основная цель акции – сокращение количества отходов, поступающих на полигон, поддержка социально-значимых проектов, а также развитие культуры обращения с отходами.

Акцию проведут на 7 площадках на территории Красногорска и теруправлений. С адресами и временем проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.