РИАМО - 24 сен. Осенне-зимний сезон охоты на копытных животных открывается в Московской области в начале октября, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Охота, в том числе и коллективная загонная охота на лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также кабана в Московской области будет открыта 1 октября. И продлится сезон до 31 декабря», - сказал Разин.

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку на охоту в закрепленных охотничьих угодьях Московской области можно получить непосредственно в охотничьих хозяйствах.

«На сегодняшний день в регионе 62 охотничьих угодия, где можно получить соответствующие разрешения на охоту», - отметил Разин.

Министр добавил, что в Подмосковье зарегистрировано около 200 тысяч охотников.

«Порядка 300 тысяч москвичей и гостей столицы также приезжают поохотиться на территории области. Так что всего в регионе порядка 500 тысяч охотников», - подчеркнул Разин.

По результатам проведенного мониторинга охотничьих ресурсов в Московской области установлены квоты добычи копытных животных в сезоне охоты 2019-2020 годов.

«Для того чтобы охота приносила только радость и удовольствие, каждый охотник должен помнить о наиболее важных правилах техники безопасности при осуществлении охоты», - напомнил Разин.

Так, запрещается осуществлять добычу животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять на шум и шорох, по неясно видимой цели, стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным и межевым, рекламным конструкциям, а также специальным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.

Также Разин сообщил, что помимо государственного охотничьего надзора на территории области осуществляется производственный охотничий контроль.

«Охотник обязан по требованию производственного охотничьего инспектора по предъявлении им удостоверения производственного охотничьего инспектора предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия охоты, продукцию охоты и транспортные средства для их осмотра», - заключил Разин.