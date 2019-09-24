РИАМО – 24 сен. В нескольких районах столицы состоялись публичные слушания по трем проектам планировок внеуличных пешеходных переходов, в частности, была поддержана инициатива об обустройстве внеуличного пешеходного перехода в створе улицы Медиков по направлению МЦД-2 (Нахабино – Подольск), говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Москвичи одобрили три проекта планировок территорий внеуличных пешеходных переходов через железнодорожное полотно на перегонах между станциями на Савеловском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД). В настоящее время Москомархитектура разрабатывает ряд проектов пешеходных переходов в рамках развития Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) и концу года. Комитет планирует закончить их проектирование», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что один подземный пешеходный переход пройдет через железнодорожные пути рядом с гостиницей «Молодежная» в створе Красностуденческого проезда направления МЦД-1 (Одинцово – Лобня).

Подходы к нему будут расположены вблизи дома 35Г по улице Яблочкова. Протяженность перехода – 55 метров, для маломобильных групп населения предусмотрено устройство лифтов.

Кроме того, второй внеуличный пешеходный переход на Савеловском направлении МЖД запроектирован через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути с выходом к улице Яблочкова, дом 49.

«Подземный переход протяженностью порядка 100 метров, обеспечит жителям Тимирязевского и Бутырского районов безопасный выход к общественному транспорту и связь между жилыми микрорайонами. Подходы будут благоустроены, оборудуют пандусы и пешеходные тротуары», – дополнила Княжевская.

Также на публичных слушаниях жители поддержали проект внеуличного пешеходного перехода, расположенного в створе улицы Медиков по направлению МЦД-2 (Нахабино – Подольск).

Княжевская пояснила, что подземный переход запроектирован через Каспийскую улицу и железнодорожные пути Курского направления МЖД с устройством пешеходных дорожек со стороны дома 4 по Каспийской улице и парка «Борисовские пруды».

«Стоит отметить, что упомянутые пешеходные переходы расположены в наиболее травмоопасных местах массового прохода граждан через железную дорогу. Для комфортных пешеходных связей большая часть планируемых пешеходных переходов будет подземной», – заключила Княжевская.