РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Неработающий уличный фонарь в поселке Нахабино Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что возле дома №6 по улице Гражданской не работает уличное освещение.

«Работы по возобновлению освещения на автомобильной дороге на улице Гражданской в поселке Нахабино выполнены», – сказал начальник теруправления Борис Соловьев.

Он также отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.