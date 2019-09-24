РИАМО – 24 сен. Физкультурно-оздоровительный комплекс в подмосковных Серебряных Прудах планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, сейчас на объекте нужно увеличить число рабочих и завершить монтаж инженерных систем, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев провел совещание с участием подрядчика и администрации городского округа Серебряные Пруды по завершению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Большая Луговая.

«Основные задачи на сегодня – увеличить количество рабочих и завершить монтаж инженерных систем, приступить к выполнению финишных работ по отделке помещений, благоустроить территорию вокруг спортивного объекта», – сказал Тагиев.

Он подчеркнул, что ФОК планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

В здании комплекса на площади 1,9 тысячи квадратных метров появились чаша бассейна с раздевалками и душевыми, вестибюль с гардеробом, гимнастический зал, кабинет врача, а также административные и технические помещения.

Строительство ведется по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».