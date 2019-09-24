РИАМО – 24 сен. Депутат Госдумы Александр Шерин предложил коллегам учиться отстаивать права в соцсети Instagram по резонансным делам, передает Федеральное агентство новостей.

В качестве примеров он назвал дело Ивана Голунова и дело Павла Устинова, за которых вступилось сообщество журналистов, актеров, а также простых пользователей.

«Нам надо учиться инстаграмному праву. Там, где не смогли разобраться адвокат и судья, подключается общество через социальную сеть, и это срабатывает», – сказал Шерин.

Он призвал парламентариев устраивать «депутатские флешмобы» и использовать их наравне с депутатскими запросами, которые зачастую бывают не слишком эффективны.

В качестве примера он привел нераскрытое убийство экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске.

«21 сентября был день памяти Никиты Белянкина, в честь него устроили марш-бросок, но ни один журналист не приехал на это мероприятие. До сих пор ведутся следственные действия, хотя есть видеозаписи убийства, есть круг установленных лиц, причастных к преступлению. В случае с громкими делами Голунова или Устинова следствие принимало решение в короткие сроки. В этом же деле мы отправляли депутатские запросы, но следствие до сих пор не завершено», – отметил депутат.

По его словам, через соцсеть нужно запустить флешмоб с трибуны Госдумы, чтобы подключить боевое братство, ветеранов боевых действий, Союз ВДВ России и другие организации.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой зарезали 24-летнего Белянкина, попытавшегося разнять участников конфликта.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.