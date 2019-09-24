РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. Тротуар у жилого дома на улице Горького в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска могут включить в план по ремонту, решение примут до 6 ноября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение тротуара на улице Горького. Он отметил, что у дома №18 тротуар в буграх и многочисленных ямах.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу включения в план работ по благоустройству территории вблизи жилого дома на улице Горького в микрорайоне Львовский. Сообщаю, что факт подтвердился. Вопрос о включении работ в план будет рассмотрен в срок до 6 ноября текущего года», – сказал замглавы администрации округа по вопросам развития территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.