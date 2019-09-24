РИАМО - 24 сен. В Мочильской школе в подмосковных Серебряных Прудах завершают монтаж фасадных конструкций здания, ремонт школы должны завершить до конца сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев 23 сентября в очередной раз проверил ход работ по завершению капитального ремонта Мочильской средней общеобразовательной школы. Выездное совещание прошло с участием первого заместителя главы администрации городского округа Александра Пушкарева, представителей подрядной организации.

«Ежедневно от подрядчика мы получаем отчет о выполненном объеме работ по монтажу фасада здания, количестве людей и техники на объекте. Прошу максимально усилить набранный темп. В этот четверг (26 сентября – ред.) наша очередная встреча на школе», – сказал Тагиев.

Сейчас рабочие завершают монтаж фасадных конструкций здания. Учителя в классах уже раскладывают учебники и тетради для первых уроков в обновленной школе.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева к концу сентября школу должны сдать в эксплуатацию.

Ранее Воробьев поручил Тагиеву контролировать завершение капитального ремонта в сельской школе в Серебряных Прудах. В обновленном здании разместится школа, в которой обучаются 69 человек, и детский сад на 33 места.

Сельская школа была построена в 1980 году, при этом ранее в здании ни разу не было капитального ремонта.