РИАМО – 24 сен. Официальный портал мэра Москвы покажет церемонию закрытия фестиваля «Круг света» на Гребном канале, трансляция начнется во вторник в 20:30, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Во вторник зрители увидят световую новеллу «Код единства» и музыкально-пиротехническое шоу.

«На Гребном канале покажут световую новеллу «Код единства» и музыкально-пиротехническое шоу. Представление состоится в рамках церемонии закрытия фестиваля «Круг света», – говорится в сообщении.

За 25 минут зрители увидят несколько эпох и главных событий в истории России. Световую новеллу посвятят генетическому коду нации. Завершится фестиваль салютом.

Фестиваль стартовал 20 сентября. Масштабные мультимедийные шоу продемонстрировали на девяти городских площадках: Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Останкино», в концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее и на проспекте Академика Сахарова.