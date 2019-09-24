РИАМО - 24 сен. Жители деревни Давыдово Орехово-Зуевского городского округа прошли обследования у лучших специалистов Бакулевского центра, Давыдовская больница сотрудничает со многими лечебными учреждениями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Уже не первый год к нам приезжают специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. В кабинете кардиолога проводился прием пациентов профессором Иваном Ключниковым. Также наших жителей принимали аритмолог и сосудистый хирург, которые не только осмотрели, но выписали направления для оперативного лечения в национальном центре. Всего медицинская помощь была оказана 75 пациентам», – заявил главный врач Давыдовской больницы Дмитрий Меркулов.

Чтобы попасть на прием к специалистам, необходимо обратиться к врачу-кардиологу, который определит необходимость в проведении консультации.

«Это регулярная практика. Главной целью приема врачей Бакулевского центра является не только оказание медицинской помощи жителям отдаленных территорий, но и выявление тех, кто нуждается в проведении оперативного вмешательства по вопросу сердечно-сосудистых заболеваний и все пациенты, которым необходима консультация, могут получить ее», – заверила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.