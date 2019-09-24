РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 сен. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открыли на базе школы №18 в деревне Черное Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник в школе №18 в деревне Черное в рамках федерального проекта «Современная школа» открылся центр образования «Точка роста» по учебным предметам «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» с использованием современного оборудования.

«Сегодня (24 сентября - ред.) мы участвуем в едином всероссийском дне открытия центров «Точка роста». Школа №18 – единственное в округе учреждение, где открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей. Три предмета будут изучаться в двух современных кабинетах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием», – сказала замначальника управления по образованию администрации Балашихи Оксана Рогачева-Маслова.

Она добавила, что в центре смогут заниматься не только учащиеся школы, но и все желающие из других общеобразовательных учреждений города.

«Это открывает новые возможности. Дети смогут использовать сетевые и дистанционные формы образования», – пояснила Рогачева-Маслова.

Директор школы Татьяна Алейникова отметила, что школу включили в реализацию проекта «Точка роста» весной текущего года. Педагоги прошли заочное и очное обучение.

«Дополнительное обучение в нашем центре позволит выявить и развить способности школьников, дать им качественное современное образование, сформирует современные технологические и гуманитарные навыки», – отметила Алейникова.

Центр расположен в двух помещениях школы: «Кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций», в том числе по предметным областям и помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы. Это помещение зонируется по принципу коворкинга, включающего «Шахматную гостиную» и медиазону.

Учитель информатики школы Таисия Сухова отметила, что на базе ее предмета модернизировали и открыли новые дисциплины, среди них «Лего-студия», «Робототехника», «VR-шлем» (Шлем виртуальной реальности) и «Квадрокоптеры».

Она добавила, что около 500 школьников уже изучают новые дисциплины в рамках центра. На создание центра образования «Точка роста» школе №18 из федерального, областного и городского бюджетов выделили около 2,5 миллионов рублей.

Основная задача центров «Точка роста» – повышение доступности качественного образования для детей из удаленных уголков страны, а также развитие школ в селе.