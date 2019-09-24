РИАМО - 24 сен. Управление Росреестра по Московской области в августе зарегистрировало 50,2 тысячи прав собственности на жилые помещения, что на 5,2% ниже аналогичного показателя июля текущего года (52,9 тысячи), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В августе 2019 года на территории Московской области отмечается незначительное снижение числа зарегистрированных прав на жилые помещения. В сравнении с августом 2018 года зафиксировано снижение на 9,9% (55,7 тысячи)», – отмечается в сообщении.

С января по август 2019 года подмосковным Росреестром зарегистрировано 382,8 тысячи прав на жилые помещения, что соизмеримо с аналогичным показателем 2018 года (376,6 тысячи).

Количество зарегистрированных прав на земельные участки в августе 2019 года составило 31,9 тысячи, что на 12,2% меньше, чем в прошлом месяце (36,4 тысячи), и на 8,5% меньше, чем в августе 2018 года (34,9 тысячи).

Всего за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано 234,7 тысячи права собственности на земельные участки, что сопоставимо с показателями января-августа прошлого года (234,3 тысячи).

Кроме того, в августе подмосковным Росреестром зарегистрировано 254 права на лесные участки, на которые оформлено право собственности РФ или договоры аренды в отношении лесов в государственной и муниципальной собственности. Всего за восемь месяцев 2019 года зарегистрировано более полутора тысяч прав на лесные участки Московской области (1572).