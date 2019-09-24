РИАМО - 24 сен. В Подмосковье на территории 29 муниципалитетов начали работать мобильные комплексы по вакцинации населения против гриппа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В регионе проходит прививочная кампания против гриппа. С начала вакцинации прививку от гриппа уже сделали порядка 400 тысяч жителей.

«Мы понимаем, что найти время на поход к врачу в поликлинику может не каждый. Для удобства тех, кто из-за плотного рабочего графика не успевает прийти к специалисту самостоятельно, мы организовали работу мобильных комплексов по вакцинации. В 29 муниципалитетах работают выездные бригады», – сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, бригады дежурят в самых оживленных местах – на железнодорожных станциях и вблизи крупных торговых центров.

Министр отметила, что для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

С графиком работы мобильных комплексов по вакцинации можно ознакомиться в медицинских организациях. В ближайшее время план работы бригад будет опубликован на сайте министерства здравоохранения Московской области.