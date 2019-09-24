РИАМО – 24 сен. Руководство национального парка «Лосиный остров» обратится в суд из-за строительства жилого комплекса «Сказочный лес» в природоохранной зоне, сообщает «Интерфакс».

«Лосиный остров» подведомствен министерству природных ресурсов и экологии РФ, находится на территории Московской области и Москвы. Это один из первых национальных парков в России (создан в 1983 году) и является особо охраняемой территорией федерального значения.

«Минприроды РФ не выдавало разрешение на строительство в природоохранной зоне национального парка «Лосиный остров» ЖК «Сказочный лес», в ближайшее время руководство парка обратится с иском к застройщику в суд», – говорится в сообщении.

Парк на общественных слушаниях выступил против строительства. Он инициировал по жалобам жителей проверки природоохранной прокуратуры и готовит исковые заявления в суд.

Застройщик многократно привлекался к ответственности, а профильный департамент отказался согласовывать строительную документацию в 2018 году.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что на территории парка ООО «Гранднэкст» (входит в петербургскую группу компаний Seven Suns Development) ведет строительство жилого комплекса «Сказочный лес». Работы должны быть завершены к 2021 году. На границе с парком должны появиться четыре жилых корпуса на 1803 квартиры, более трех сотен из которых уже проданы. Экологи заявили, что часть стройки входит в буферную зону нацпарка, в которой запрещено капитальное строительство.