РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Крышку канализационного люка возле пешеходного перехода на одной из дорог в подмосковном Красногорске восстановили по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на канализационном колодце возле пешеходного перехода у дома №35А по улице Ленина отсутствует крышка люка.

«Работы по восстановлению крышки люка на проезжей части указанной автомобильной дороги выполнены», – сказал начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности Евгений Владимирский.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.