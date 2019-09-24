РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Второй центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в подмосковном Подольске планируют создать на базе Дубровицкой школы имени Героя России Александра Монетова в 2022 году, сообщила «РИАМО в Подольске» заместитель председателя комитета по образованию городского округа Подольск Галина Киселева.

"Второй центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» после Тобинской школы мы запланировали открыть в 2022 году в Дубровицкой школе и уже вошли в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». Опыт, который уже получили в Толбинской школе, те наработки, которые есть, также используют для создания подобных центров в других школах муниципалитета в рамках муниципальной программы «Образование Подольска», – сказала Киселева.

Чтобы войти в федеральную программу и открыть сетевой центр «Точка роста», школа должна быть сельской или расположена в малом городе. В ней должны быть выделены два помещениях площадью не менее 40 квадратных метров каждое. Согласно проекту, в этих помещениях нужно сделать ремонт с брендированием пространства и включить в него ряд функциональных зон. В том числе функциональные зоны кабинета формирования цифровых и гуманитарных компетенций с классами «Информатики», «Технологии» и «ОБЖ» и помещение для проектной деятельности – открытое пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную, мадиазону и медиатеку.

В центре дети смогут работать с 3D-принтером, 3D-ручкой, квадрокоптером, VR-шлемом, специальными программами для программирования и изучения робототехники и другим современным оборудованием. Учителя школы, которые пройдут переподготовку, начнут давать знания по основам проектного подхода в обучении, ознакомят ребят с передовыми методиками детских технопарков в дополнительном образовании и многим другим.