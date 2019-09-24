РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина во вторник встретится с жителями округа, чтобы обсудить проект реконструкции городского парка, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители! Приглашаем вас на обсуждение проекта реконструкции и модернизации городского парка с главой городского округа Красногорск Эльмирой Хаймурзиной и директором МАУК «Парки Красногорска» Виталием Ковтуном», – говорится в сообщении.

Встреча состоится во вторник в домике тихих игр в парке. Начало в 18:00.