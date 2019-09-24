РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 сен. Все социальные объекты подмосковного Королева подключили к отоплению, продолжается пуск тепла в жилые дома, сообщил глава города Александр Ходырев.

К вечеру 23 сентября были запущены 24 котельные.

«Все социальные объекты в Королеве подключены к отоплению. Отопление подано на все действующие детские сады, школы, объекты здравоохранения. В настоящее время продолжается пуск тепла в жилые дома», – написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Из 1260 домов отопление подано в 700, в 560 домах продолжаются работы по запуску, их практически круглосуточно ведет весь личный состав управляющих компаний.

В ближайшие дни теплом будут обеспечены все объекты города.